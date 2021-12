Coronaimpfungen in Bonn : In der Stadthalle in Godesberg werden ab Freitag nur noch Kinder geimpft

Die Coronaimpfung ist nun auch in Bonn für Kinder zwischen fünf und elf Jahre möglich. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Bonn Kaum war das Anmeldeportal für die Coronaimpfung für Kinder freigeschaltet, waren die ersten verfügbaren Termine auch schon vergriffen. Die Stadthalle in Godesberg soll nun für Entlastung sorgen. Bald dann auch ohne Termin.

Binnen einer Viertelstunde waren am Mittwochmorgen die ersten Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgebucht, die die Stadt Bonn bis dahin auf ihrer Internetseite angeboten hatte. Zeitweise war die Seite für die Online-Anmeldung derart überlastet, dass Eltern am Computer frustriert das Handtuch warfen und Probleme mit dem System vermuteten. Auch die Hotline, so klagte ein Vater, sei nicht erreichbar gewesen. „Die vermeintlichen Probleme mit der Seite bestanden darin, dass bereits alle Termine ausgebucht waren“, erklärte auf Nachfrage am Mittag Stadtsprecherin Barbara Löcherbach.

Für Entspannung sorgte vor allem die spontane Entscheidung der Verwaltung, die Stadthalle komplett für das Kinderimpfen frei zu räumen, das dort an diesem Freitag ab 12 Uhr beginnt. „Es gibt also keine Impfstraßen mehr für die Erwachsenen. Und dadurch gibt es für Tage und Uhrzeiten, die heute früh ausgebucht waren, wieder Termine“, so Löcherbach. Am Nachmittag sollten weitere Termine freigeschaltet werden, Erwachsene sollen auf die anderen Impfangebote ausweichen.

Erlass: Stadt soll Impfdosen an Ärzte abgeben

Eine Zahl der bislang gebuchten Anmeldungen nannte die Stadt nicht, bezeichnete das Interesse aber als „überwältigend“. Wie berichtet, hat die Stadt Bonn alle 6000 Impfdosen, die sie für den Auftakt der Impfaktion Anfang Dezember bestellen konnte, erhalten. Davon muss sie laut Erlass die Hälfte für die Zweitimpfung zurückstellen. Somit können mit der ersten Tranche zunächst 3000 Kinder vollständig geimpft werden. Erschwerend für die Planung komme hinzu, dass die Stadt laut Erlass im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch ersatzweise den Arztpraxen mit Impfstoff aushelfen soll, sofern diese nicht ausreichend versorgt worden sind.

Mit Blick auf die aktuelle Entscheidung zur Stadthalle sagte Gesundheitsamtsleiterin Susanne Engels: „Hauptsache ist, dass die Impfdosen genutzt werden. Wir reagieren wie angekündigt flexibel.“ Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren nur für Kinder mit Vorerkrankungen und für Kinder mit ständigem Kontakt zu immungeschwächten Personen. Eltern von Kindern ohne Vorerkrankungen können sich nach ärztlicher Beratung freiwillig für die Impfung entscheiden.

Wie viele Eltern sich für diesen Schritt entscheiden, sei eine von einer ganzen Reihe von Unwägbarkeiten, die nicht im Voraus zu kalkulieren gewesen seien, sagte Stadtsprecherin Löcherbach am Mittwoch. Die Stadt bleibe bei ihrer ursprünglichen Ankündigung, flexibel auf die Situation zu reagieren.

Nähere Informationen zu den Impfangeboten der Stadt gibt es unter www.bonn.de/impfen, Anmeldung zum Kinderimpfen unter www.ciz-bonn.de. Zusätzlich zur Terminvereinbarung können Eltern mit ihren fünf- bis elfjährigen Kindern in der Stadthalle Bad Godesberg ab kommendem Montag auch zwischen 16 und 18 Uhr ohne Termin zum Impfen kommen.