Stadt veröffentlicht Corona-Karte : Inzidenzen in Bonner Stadtteilen liegen zwischen 0 und 541

Bonn Die Stadt Bonn hat kleinräumige Corona-Daten für das ganze Stadtgebiet veröffentlicht. Die Inzidenzen in den einzelnen Bezirksteilen unterscheiden sich teils stark. Die Gesundheitsdezernentin warnt aber vor falschen Rückschlüssen.

Die Stadt Bonn veröffentlicht ab sofort eine kleinräumige Stadtkarte auf ihrer Internetseite , auf der nachzuvollziehen ist, wie sich das Infektionsgeschehen in den jeweiligen 62 statistischen Bezirksteilen darstellt. Angegeben sind für diese Stadtteile sowohl die Einwohnerzahlen als auch die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen und der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert, der Auskunft gibt über die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Sowohl die Gesundheitsdezernentin Margarete Heidler als auch die Leiterin des Gesundheitsamts, Susanne Engels, warnten davor, aus den sehr unterschiedlichen Zahlen falsche Schlüsse zu ziehen. „In Graurheindorf liegt die Inzidenz so hoch, weil dort drei Familien mit 17 Familienmitgliedern infiziert sind, die untereinander nichts miteinander zu tun haben. Wir beobachten weiter ein diffuses Ausbruchsgeschehen“, sagte Engels. Dass die Inzidenz in Graurheindorf auffallend hoch sei, bedeute im Umkehrschluss nicht, dass die dortigen Einwohner eine höhere Ansteckung zu befürchten hätten, wenn sie am Rhein spazieren gehen.

Die Stadt betonte, dass politische Entscheidungen an die gesamtstädtische Inzidenzzahl gekoppelt sind. Sie lag am Donnerstag bei 76,1 und damit seit mehreren Tagen bei unter 100. Wie Engels bei einer Onlinepressekonferenz zum neuen Statistikangebot sagte, gehe sie deshalb weiter davon aus, dass weitere Lockerungen in den Geschäften und die Öffnung der Gastronomien zu Samstag möglich sein werden. Sie und Heidler halten die geplante Rückkehr in den Präsenzunterricht ab dem 31. Mai angesichts der Infektionslage für verantwortbar.