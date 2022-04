Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz in Bonn leicht gestiegen

Weniger Nachfrage: In Bonn werden die Impfzeiten im Stadthaus reduziert.

Bonn In Bonn gibt es aktuell Corona-Ausbrüche in drei Altenheimen. Weil die Nachfrage sinkt, reduziert die Stadt das Impfangebot.



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn ist im Vergleich zur Vorwoche von 569,6 auf 641,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen sind dem städtischen Gesundheitsamt 2122 Neuinfektionen gemeldet worden, teilte das Presseamt am Mittwoch mit. Der leichte Anstieg bei den Infektionszahlen ist nach Einschätzung des Gesundheitsamtes auf die Aufhebung von Corona-Maßnahmen im öffentlichen Raum zurückzuführen. So finden beispielsweise wieder größere Familientreffen, Freizeitaktivitäten und Reisen statt.

Aktuell gibt es Ausbrüche mit mindestens drei zusammenhängenden Infektionen in drei Senioreneinrichtungen: Betroffen sind die Kur­sana Villa Bonn, das Johanniterhaus und das Haus auf dem Heiderhof. In Kindertagesstätten und Schulen sind derzeit 108 Personen betroffen, die meisten Infektionen gibt es mit 71 in den Kitas.

Impfen ohne Termin

Wegen sinkender Nachfrage passt die Stadt ihr Corona-Impfangebot erneut an: Ab Montag, 2. Mai, werden in der Impfstelle im Stadthaus, Berliner Platz 2, montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr (außer an Christi Himmelfahrt) sowie am Samstag, 7. Mai, und Samstag, 21. Mai, von 10 bis 14 Uhr Corona-Impfungen ohne Termin angeboten.