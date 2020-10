Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenzwert in Bonn steigt auf 71,52

Bonn In den vergangenen sieben Tagen sind in Bonn 236 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt der Inzidenzwert am Mittwoch auf 71,52 gestiegen-

In Bonn sind in den vergangenen sieben Tagen 236 Corona-Neuinfektionen aufgetreten. Mit Stand Mittwoch liegt damit der Inzidenzwert bezogen auf 100.000 Einwohner bei 71,52. Am Dienstag waren es noch 59,09. Aktuell gibt es nachweislich 248 Covid-19-Fälle. Seit 28. Februar haben sich 1745 Personen mit dem Virus infiziert. Elf Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 1486 gelten als wieder genesen. In den Bonner Krankenhäusern liegen derzeit 39 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, so die Stadt. 27 Patienten werden auf Normalstationen betreut, zwölf liegen auf Intensivstationen, sieben von ihnen müssen beatmet werden. Dem Gesundheitsamt wurden am Mittwoch je eine positiv getestete Person im CJG Hermann-Josef-Haus und in der Kindertagesstätte Lilliput an der Kaiserstraße gemeldet.