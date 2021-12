Corona in Bonn : Lieferung von Luftfiltern für Bonner Schulen verzögert sich erneut

Immer noch warten viele Schulen und Kitas in Bonn auf die Luftfilter. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn Die Lieferung von Luftfiltern für Bonner Schulen und Kitas verzögert sich erneut. Mit einer Installation ist nach Angaben der Stadtverwaltung erst Ende Januar zu rechnen.



Die Lieferung von 165 Luftfiltergeräten für Schulen und Kitas in Bonn verzögert sich erneut. Der Hersteller wird die Geräte frühestens Mitte Januar zur Verfügung stellen können, teilt die Stadt mit. Die Installation werde daher voraussichtlich frühestens ab Ende Januar beginnen können.

Fehlende Komponenten aufgrund der Materialknappheit und die hohe Nachfrage nach Luftfiltergeräten seien die Gründe für die Lieferschwierigkeiten. Ursprünglich sollten die Anfang September in Auftrag gegebenen Luftfiltergeräte im Herbst geliefert und aufgestellt werden. Nachdem dieses Terminziel nicht gehalten werden konnte, waren die Geräte für Ende November in Aussicht gestellt worden, was nun auch nicht eingehalten werden kann.

Der Krisenstab der Stadt hatte Anfang August die Beschaffung und Aufstellung der Luftfiltergeräte beschlossen, um die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus in schlecht zu belüftenden Räumen zu verringern. In Bonn trifft das laut Verwaltung auf 150 Räume in Kitas und Schulen zu. Elf Räume können demnach überhaupt nicht gelüftet werden und sind deshalb nicht in der Nutzung. Generell soll laut Verwaltung im Winter gemäß Lüftungsplan des Umweltbundesamtes alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten sowie während der gesamten Pausen stoßgelüftet und – wenn möglich – quergelüftet werden. Hierbei handele es sich um die effektivste Lüftungsart, da sie die höchste Luftwechselrate bewirke.

Immer mehr Menschen lassen sich impfen

Unterdessen lassen sich laut Verwaltung immer mehr Bürger in Bonn impfen. Zwischen dem 30. November und dem 7. Dezember sind insgesamt 26 565 Impfungen verabreicht worden (1487 Erst-, 1596 Zweit- und 23 482 Auffrischungsimpfungen). Damit hat es bisher in Bonn insgesamt 270 454 Erstimpfungen, 267 986 Zweitimpfungen sowie 73 135 Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus gegeben.

Im Haus der Jugend, Reuterstraße 100, findet am Freitag, 10. Dezember, eine offene Impfaktion statt. Zwischen 15 und 21 Uhr stehen zwei Ärzte bereit, Personen ab zwölf Jahren zu impfen. Ebenfalls am Freitag organisiert die Stadt von 12 bis 18 Uhr in der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Mainzer Straße 178, in Mehlem Impfungen.

Infos zur weiteren Terminen gibt es im Internet unter www.bonn.de/impfen.

