Kritischer Schwellenwert erreicht : Corona-Regeln für Feiern in Bonn nicht abschließend geklärt

Corona-Regeln für Feiern in Bonn nicht abschließend geklärt

Bonn Nachdem die Stadt Bonn den ersten kritischen Corona-Schwellenwert überschritten hat, bleibt bislang unklar, mit wie vielen Personen nun in Bonn privat gefeiert werden darf. Eine Abstimmung mit der Bezirks- und der Landesregierung soll Klarheit bringen.

Am Mittwoch hatte die Stadt Bonn mit ihren Ankündigungen bezüglich der Genehmigung von Feiern für Verwirrung gesorgt. Bei einer Pressekonferenz gab sie bekannt, dass nur noch Feiern von maximal 50 Personen im öffentlichen Raum erlaubt seien. In einer weiteren Pressemitteilung vom selben Tag wird aber eine Hotline genannt, bei der sich Personen melden sollen, wenn sie eine private Feier ab 50 Teilnehmern im öffentlichen Raum oder in angemieteten Räumen veranstalten wollen. Ob Feiern im öffentlichen Raum nun nur bis 50 Teilnehmer oder darüber hinaus erlaubt sind, darauf konnte das Presseamt bisher keine abschließende Antwort geben.