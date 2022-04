Aktuelle Corona-Lage : Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht

Liveblog Bonn/Region Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt nach fast stabilen Werten zu Wochenbeginn am Dienstag auf 970,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie finden Sie hier in unserem Liveblog.

Nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie sind am 20. März die meisten Corona-Einschränkungen in Deutschland weggefallen. Zwei Wochen später ist in Nordrhein-Westfalen auch die Maskenpflicht in Innenräumen abgeschafft worden. Bestehen bleibt die Maskenpflicht jedoch in besonders sensiblen Bereichen wie etwa Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Zugangsvoraussetzungen nach 3G- (geimpft, genesen oder getestet) und 2G-plus-Regelung (geimpft, genesen, plus getestet oder geboostert) sind in NRW mit der neuen Corona-Schutzverordnung ebenfalls weggefallen. Währenddessen sind die Fallzahlen weiterhin hoch.

Der Corona-Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)