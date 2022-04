Aktuelle Corona-Lage : Robert-Koch-Institut meldet 176.303 Corona-Neuinfektionen

Liveblog Bonn/Region Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter hoch. Boris Johnson muss wegen verbotenen Feierns während des Lockdowns eine Strafe zahlen. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie finden Sie hier in unserem Liveblog.

Nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie sind am 20. März die meisten Corona-Einschränkungen in Deutschland weggefallen. Zwei Wochen später ist in Nordrhein-Westfalen auch die Maskenpflicht in Innenräumen abgeschafft worden. Bestehen bleibt die Maskenpflicht jedoch in besonders sensiblen Bereichen wie etwa Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.