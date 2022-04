Aktuelle Corona-Lage : Mehrheit trägt weiterhin Maske in Innenräumen

Liveblog Bonn/Region Die Mehrheit der Bevölkerung trägt auch weiter eine Schutzmaske in Innenräumen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie im Liveblog.

Nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie sind am 20. März die meisten Corona-Einschränkungen in Deutschland weggefallen. Zwei Wochen später ist in Nordrhein-Westfalen auch die Maskenpflicht in Innenräumen abgeschafft worden. Bestehen bleibt die Maskenpflicht jedoch in besonders sensiblen Bereichen wie etwa Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.