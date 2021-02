Kostenpflichtiger Inhalt: Vor einem Jahr an der Clemens-August-Schule : Schulleiterin berichtet vom ersten Corona-Fall in Bonn

Seit ein paar Tagen ist die Clemens-August-Schule wieder geöffnet. Claudia Wolters-Goertz freut sich, dass die Kinder zurück sind. Foto: Benjamin Westhoff

Poppelsdorf Vor einem Jahr infizierte sich der erste Bonner mit dem Coronavirus. Er arbeitete an der Clemens-August-Schule. Wie hat Schulleiterin Claudia Wolters-Goertz die Zeit erlebt und was sich danach an ihrer Schule abgespielt?