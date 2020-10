35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner : Bonn erreicht ersten kritischen Corona-Schwellenwert

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Bonn hat bei den Corona-Neuinfektionen den ersten kritischen Schwellenwert von 35 Fällen auf 100.000 Einwohner erreicht. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch gegen 10 Uhr kommentarlos auf ihrer Internetseite meldete, sind in den vergangenen sieben Tagen 115 Neuinfektionen registriert worden. Das entspricht 34,85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mit dem von Bund und Ländern eingeführten Notfallmechanismus gegen steigende Infektionszahlen von 35 neuen Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt die Grenze für die Bonn bei 116 Fällen. Noch am Dienstag war der Sieben-Tages-Wert mit 95 neuen Fällen angegeben.