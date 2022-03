Nur noch wenig Nachfrage : Bonn und weitere NRW-Städte fahren Impfzentren runter

Familiengericht Siegburg : Wenn der Streit über die Impfung der Kinder vor Gericht landet Am Siegburger Amtsgericht werden in den letzten Monaten häufiger Fälle verhandelt, in denen sich Eltern über die Impfung ihrer Kinder nicht einig werden. Eine Verfahrensbeiständin erklärt, was für die Entscheidung des Familiengerichts am wichtigsten ist.