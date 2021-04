Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in Corona-Zeiten : Stadt Bonn prüft mobile Luftreiniger für Schulen

Wie hier in der Tannenbuscher Kita Abenteuerland, hat KJF-Leiterin Melanie Rebmann-Rübo in allen Einrichtung der Trägergesellschaft Luftreinigungsgeräte mit Hepa-Filtern 14 aufstellen lassen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn will doch nochmal prüfen, ob an den Schulen und auch in ihren Kitas das Querlüften wirklich möglich ist, oder ob zusätzlich mobile Luftreinigungsgeräte aufgestellt werden sollten. In den Kitas der KJF sind bereits seit Dezember Lüftungsgeräte mit Hepa-Filtern 14 im Einsatz.