Corona-Fall in Tannenbusch : Alle Schüler der Paulusschule in Quarantäne

Wegen eines positiven Coronatests an der Paulusschule in Tannenbusch wurden alle Schüler in Quarantäne geschickt.

Bonn-Tannenbusch Alle Schüler der Paulusschule in Bonn-Tannenbusch sind nach GA-Informationen in 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Vermutlich wird bis zu den Herbstferien daher kein Präsenzunterricht mehr stattfinden können.

Die Paulusschule in Tannenbusch an der Hohe Straße hat am Freitag alle Schülerinnen und Schüler in die Quarantäne schicken müssen. „Nach meiner Kenntnis ist diese Information richtig“, sagte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann dem General-Anzeiger am Freitagnachmittag. Es gebe eine Person an der Grundschule, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.