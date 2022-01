Aktuelle Corona-Lage : Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn steigt auf neuen Rekordwert

Liveblog Bonn/Region Erstmals ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen über 90.000 gestiegen. In Bonn ist die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie nie zuvor. Aktuelle Entwicklungen rund um die Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie in unserem Corona-Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich angestiegen. Derweil werden immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Auch die Zahl der Auffrischungsimpfungen steigt.

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen sind die Corona-Regeln noch einmal verschärft worden. In vielen Bereichen haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

Der Corona-Liveticker:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga/mit Material von dpa/epd)