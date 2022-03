Aktuelle Corona-Lage : Regierung will Corona-Schutzvorschriften in Betrieben lockern

Liveblog Bonn/Region Die Corona-Zahlen gehen in die Höhe - der vorgeschriebene Schutz soll gesenkt werden. Was für das gesamte öffentliche Leben gilt, will die Bundesregierung auch in den Unternehmen spürbar werden lassen. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie hier in unserem Liveblog.

Während Länder wie Frankreich und Großbritannien alle Corona-Maßnahmen aufheben, steigen die Infektionszahlen nach einem kurzen Abflauen in Deutschland immer weiter an.

Bund und Länder haben sich dennoch auf einen Lockerungsplan geeinigt. Bis zum 20. März sollen alle einschneidenden Maßnahmen wegfallen. Auch die Abschaffung der Maskenpflicht in vielen Bereichen steht im Raum.

Der Corona-Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)