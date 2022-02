Aktuelle Corona-Lage : Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn gesunken - ein weiterer Toter

Liveblog Bonn/Region Der Inzidenzwert in Bonn ist am Mittwoch weiter gesunken. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Alle aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie hier in unserem Liveblog.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist weiterhin auf dem höchsten Niveau seit dem Beginn der Pandemie. In mehreren Bundesländern wird über ein Ende der 2G-Regel im Einzelhandel diskutiert und in Rheinland-Pfalz stehen weitere Lockerungen in Aussicht.

Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist umstritten. Bis zum 15. März müssen Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken einen Impfnachweis oder aber ein Attest vorlegen. Bei der Umsetzung hapert es jedoch: So kündigte zuletzt Bayern an, die Regelung vorerst nicht umzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht lehnte einen Eilantrag zur Entscheidung über die Impfpflicht vorerst ab.

Der Corona-Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)