Aktuelle Corona-Lage : Corona-Impfstoff in NRW eingetroffen

Corona-Impfstoff in NRW eingetroffen

Liveblog Bonn/Region In den Heimen und Pflegeeinrichtungen sollten die erforderlichen Unterlagen zur Aufklärung und Einwilligung für den Impfstoff rechtzeitig abgegeben werden. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden, wie die Pandemie nicht nur in Bonn und der Region, sondern auch in NRW, Deutschland und der Welt abläuft.



Zu Beginn der Impfungen ab dem 27. Dezember sollen in den Pflegeheimen die Bewohnenden als auch die Mitarbeitenden geimpft werden. In den Heimen und Pflegeeinrichtungen in Köln liegen die erforderlichen Unterlagen zur Aufklärung und Einwilligung für den Impfstoff vor, teilte die Stadt Köln mit. Damit richtetet sich die Stadt an die Angehörigen und Betreuenden der Bewohner aus den Pflegeheimen, diese zeitnah abzugeben.

Deutschland und die anderen EU-Staaten rüsten sich für den Start der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Nach der bedingten Zulassung ihres Impfstoffs in der EU kündigten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer an, die Auslieferung werde sofort beginnen. Die ersten Impfdosen sollen am zweiten Weihnachtsfeiertag in NRW ankommen. Indes ist seit Sonntag in NRW eine neue Reiseschutzverordnung in Kraft. Seit Wochen liegen die Inzidenzzahlen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis um die 200er-Marke.

Der Corona-Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)