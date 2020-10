Liveticker : Bonner Inzidenzwert steigt auf über 90

Liveblog Bonn/Region Die Corona-Neuinfektionen in ganz Nordrhein-Westfalen steigen wieder. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden, wie die Pandemie nicht nur in Bonn und der Region, sondern auch in NRW, Deutschland und der Welt abläuft.



Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland - und bald möglicherweise auch vollständig Corona-Risikogebiet. Fast überall ist die Warnschwelle von 50 Neuinfektionen überschritten. Und an diesem Montag kehrten rund 2,5 Millionen Schüler und mehr als 200.000 Lehrer nach zweiwöchigen Herbstferien zurück in den Unterricht - und zwar mit neuen Corona-Regeln. Wichtigste Änderung: Schüler ab der 5. Klasse müssen auch im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis liegt der Inzidenzwert über der Grenze von 50, was schärfere Corona-Regeln zur Folge hat. In den Bonner Krankenhäusern nimmt zudem die Zahl der schweren Covid-19-Fälle zu. In unserem Liveticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der Corona-Liveticker:

(ga)