Starker Anstieg seit Ende Juni : Mehr Corona-Patienten in Bonner Kliniken

Corona-Patienten werden in Schutzkleidung versorgt - auf diesem Foto in einer Klinik in Sachsen. Foto: dpa/Robert Michael

Bonn Mit dem Anschwellen der Omikron-Sommerwelle steigt die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Aktuell sind es in Bonn 169. Sieben von ihnen müssen beatmet werden.

Bisheriger Höchststand im März bei 214 Patienten

In Bonn steigt die Corona-Inzidenz weiter an und dürfte noch viel höher sein, wie Abwasseruntersuchungen aus Köln nahelegen. Das Gesundheitsamt ist mit einem weiteren Virus beschäftigt: Mittlerweile gibt es den achten Affenpocken-Fall in der Bundesstadt.

Den bisherigen Höchststand in den Kliniken verzeichnete die Kommune im Frühjahr: Am 31. März lagen 214 Infizierte in den Krankenhäusern, davon 33 auf Intensivstationen (18 beatmet). Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die für ganz NRW die Belastung der Krankenhäuser widerspiegeln soll, betrug am Sonntag 8,5 – ein leichter Anstieg um 0,61 Punkte.

Wocheninzidenz mit begrenzter Aussagekraft

Die Siebentagesinzidenz betrug in Bonn nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) am Freitag 522 Infizierte pro 100 000 Einwohner. In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen lag die Inzidenz mit 733 am höchsten in Bonn. Der Wert ist allerdings nur noch bedingt aussagekräftig: Seitdem Schnelltests nicht mehr für alle kostenlos sind, hat die Zahl der Testungen abgenommen. Zudem gibt es keine regelmäßigen Testreihen in Schulen und Kindergärten mehr. In die Inzidenz fließen ohnehin nur positive PCR-Tests ein. Die Stadt meldete in der vorigen Woche Corona-Ausbrüche in sieben Senioreneinrichtungen.