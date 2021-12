Corona-Neuinfektionen : So haben sich die Inzidenzen bei Kindern in Bonn entwickelt

Ein Kita-Kind macht in Bonn einen Lolli-Test. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Bonn in den Altersgruppen der Fünf- bis 14-Jährigen sind zwar nach wie vor vergleichsweise hoch, die Zahlen aber seit Anfang Dezember bereits wieder deutlich gesunken. Die Nachfrage nach Kinderimpfungen bleibt groß.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen lag in Bonn nach aktuellen Zahlen von Mittwoch bei 475,2. Das geht aus Angaben hervor, die das Landeszentrum Gesundheit NRW auf seiner Seite macht. Geringfügig höher liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen: Hier beträgt der aktuelle Wert 499,2. Deutlich niedriger ist die Inzidenz sowohl bei den Säuglingen und Kleinkindern von null bis vier Jahren (186) als auch bei den Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren (273,4). Die Zahlen beziehen sich jeweils auf die Neuinfektionen in der jeweiligen Altersgruppe pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Auch wenn die Inzidenzen in den Altersklassen der Fünf- bis 14-Jährigen vergleichsweise hoch erscheinen, so hat sich die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Dezember bereits wieder deutlich reduziert. Die Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen erreichte ihren bisherigen Höchststand in diesem Winter am 6. Dezember und lag bei 862,9. In der Gruppe der Zehn- bis 14-Jährigen kletterte der Wert am 10. Dezember mit 825,5 auf seinen bisherigen Höchststand. Die höchste Inzidenz bei den Kleinkindern bis vier Jahren lag am 3. Dezember bei 248,1. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen war es am 22. November ein Wert von 474.

Die Nachfrage nach Impfungen für Kinder ist in Bonn aktuell ungebrochen groß. Nachdem die Stadt Bonn ihre ersten Termine am Mittwochmorgen freigeschaltet hatte, waren diese bereits nach 15 Minuten alle vergeben. Die Stadt gab daraufhin am Mittwochnachmittag weitere Termine frei, doch auch die sind inzwischen alle vergriffen. Als Reaktion auf die große Nachfrage entschied sich die Stadt dazu, ab Freitag (17. Dezember) in der Stadthalle in Bad Godesberg vorerst nur noch Kinderimpfungen durchzuführen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren derzeit nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit ständigem Kontakt zu immungeschwächten Personen. Eltern von Kindern ohne Vorerkrankungen können sich nach ärztlicher Beratung jedoch freiwillig für die Impfung ihrer Kinder entscheiden.