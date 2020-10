Corona-Inzidenzwert über 50 : Stadt Bonn verhängt Alkoholverbot und Sperrstunde

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Update Bonn Bonn hat den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten. Ab Samstag gelten deshalb eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen sowie eine Sperrstunde für Gaststätten. Zudem dürfen sich nur noch fünf Personen im öffentlichen Raum treffen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat in Bonn die Grenze von 50 überschritten. Am Freitagmorgen meldete die Stadt 167 aktuell Infizierte und damit eine Inzidenz von 50,61 pro 100.000 Einwohner. Ab Samstag gelten in Bonn deshalb verschärfte Schutzmaßnahmen.

Ab Samstag gilt eine generelle Maskenpflicht in den Bonner und Bad Godesberger Fußgängerzonen sowie in den Beueler und Duisdorfer Einkaufsstraßen. Zudem dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten im öffentlichen Raum treffen, bisher waren es zehn, wie Stadtdirektor Wolfgang Fuchs in einer Pressekonferenz am Freitagmittag erläuterte. „Es dürfen sich aber weiterhin zehn Personen aus einem Haushalt treffen“, sagte er.

Auch wenn in Berlin die Sperrstunde durch ein Gericht gekippt wurde, setzt Bonn sie nach dem Vorbild der Hauptstadt und vielen anderen Großstädten um: Zwischen 23 und 6 Uhr müssen Gaststätten schließen, zudem darf zwischen 22 und 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. „Mit diesen Maßnahmen lässt sich das Geschehen einigermaßen reglementieren“, so Fuchs.

Alltagsmaske auch am Sitzplatz

Bei allen Veranstaltungen und Versammlungen im Innenbereich und in geschlossenen Räumen sowie in Bibliotheken müssen Besucher künftig eine Alltagsmaske tragen – auch dann, wenn sie ihren Sitzplatz eingenommen haben.

Wie viele Gäste bei einer Trauung anwesend sein dürfen, hängt von den Raumkapazitäten ab. Als Regel gelten zehn, bei Ambiente-Trauungen 25 Teilnehmer. Ein Sektempfang nach der Zeremonie ist nicht erlaubt.

Beerdigungen und Trauerfeiern dürfen mit maximal 50 Personen stattfinden. Kontaktsport mit maximal 30 Personen im Freien ist weiterhin möglich.

Mit Überschreiten der 50er-Grenze gelten auch neue Regeln, die in der Coronaschutzverordnung des Landes festgeschrieben sind. So darf es nur noch 500 Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen im Freien geben. Maximal 250 sind es in geschlossenen Räumen. Bei privaten Feiern außerhalb des eigenen Zuhauses dürfen sich nur noch 25 Menschen treffen.

Bonn will Verschärfung für Kultur verhindern

„Mit all diesen Maßnahmen hoffen wir, Infektionsketten effektiv unterbrechen zu können. Unser Ziel muss es sein, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren“, sagt Fuchs, der Leiter des städtischen Krisenstabs ist. „Das ist noch kein Lockdown, jeder kann sich mit einigen Einschränkungen frei bewegen.“ Was ihm Sorgen bereitet, sind die Kulturveranstaltungen. „Sollte wie von der Landesregierung angekündigt die Besucherzahl auf 20 Prozent reduziert werden, können das viele Veranstalter finanziell nicht mehr verkraften.“ Die Stadt Bonn wolle sich in einer Schalte mit der Landesregierung und anderen Bürgermeistern am Freitag dafür einsetzen, dass die Verschärfung für Kulturveranstaltungen nicht kommt. „Unsere Erfahrung zeigt, dass sich dort nicht die gesteigerten Infektionszahlen entwickelt haben“, so Fuchs. Viel häufiger steckten sich die Menschen auf privaten Feiern an.

Bund und Länder hatten zuletzt einheitliche Maßnahmen beschlossen. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche gelten Regionen als Risikogebiete. Die Länder müssen dort verschärfende lokale Beschränkungsmaßnahmen ergreifen, die zielgerichtet und überregional vergleichbar sein müssten, heißt es in dem Beschluss.

Dazu gehörten "Erweiterungen der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung", Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen und die verbindliche Einführung einer Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe. Zudem gebe es "weitergehende verbindliche Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Feiern auf zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum und auf zehn Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum".