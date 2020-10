Sorge um steigende Infektionszahlen : Corona-Inzidenzwert in Bonn an kritischer Grenze

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Bonn und der Region immer schneller an. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Bonn/Berlin In Bonn und der Region steigt die Anzahl der Corona-Infektionen immer weiter an. Überschreiten sie den Inzidenzwert von 50, drohen in einigen Bundesländern Beherbergungsverbote.

Die Stadt Bonn steuert auf den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu. Am Dienstag, Stand später Nachmittag, lag die kritische Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Stadtverwaltung bei 47,27 – am Montag hatte sie noch 41,21 betragen. Ab einem Wert von 50 werden in Bonn – wie zuvor schon in Köln und zahlreichen andere Städten in Deutschland – deutliche Einschränkungen nötig. So gilt etwa in Köln ab diesem Mittwoch für die Gastronomie bis auf Weiteres eine Sperrstunde ab 1.00 Uhr. Für Bonn zeichnet sich nun unter anderem ab, dass das erste offizielle Spiel der Telekom Baskets am Samstagabend ohne Zuschauer stattfinden wird.

Wer aus einem Gebiet mit einer Inzidenzzahl von 50 und mehr kommt, der ist unter anderem von einem Beherbergungsverbot in mehreren Bundesländern betroffen. Um dort in einem Hotel oder einer Pension übernachten zu können, muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Diese Regelung sorgt bei vielen Menschen aus Bonn und der Region für Unsicherheit, Hoteliers und Reisebüros haben bereits jetzt mit geringen Buchungszahlen und Stornierungen in den Herbstferien zu kämpfen. Sie fordern aus diesem Grund bundesweit einheitliche Regelungen.

Der Streit um die Beherbergungsverbote ist auch Thema des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch in Berlin. Regierungschefs wie Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern und Markus Söder (CSU) in Bayern verteidigten diese Maßnahme mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen. Diese lagen am Dienstag wieder bundesweit über der Marke von 4000.

Andere Länderchefs zeigten sich kritisch. Unter anderem hatten NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Regelung auf Eis gelegt, um die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz abzuwarten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Wir brauchen den richtigen Schutz, daher müssen alle den Schwerpunkt auf wirklich wirksame Maßnahmen legen.“ Dazu gehörten klare und konsequente Regeln in den Hotspots, die für alle Bürger verbindlich und nachvollziehbar seien.

Labore am Rande der Überforderung

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verteidigte die Zuständigkeit der Länder in der augenblicklichen Corona-Lage. „Der Föderalismus bewährt sich. Man kann das Infektionsgeschehen nicht generell über einen Kamm scheren, dafür ist etwa die Lage in einem Dorf im Schwarzwald und Berlin-Mitte zu unterschiedlich“, sagte Schäuble im Interview mit unserer Redaktion.