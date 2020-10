167 Infizierte : Bonn überschreitet Corona-Inzidenzwert von 50

Bonn Bonn hat den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten. Das gab die Stadt am Freitagmorgen bekannt. Aktuell sind in Bonn 167 Menschen infiziert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat in Bonn die Grenze von 50 überschritten. Am Freitagmorgen meldete die Stadt 167 aktuell Infizierte und damit eine Inzidenz von 50,61 pro 100.000 Einwohner. In den vergangenen Tagen stieg die Zahl, ehe sie kurz stagnierte. Die Verwaltung wird um 12.15 Uhr in einer Pressekonferenz über die weiteren Maßnahmen informieren.