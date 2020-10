Kostenpflichtiger Inhalt: Interview über Corona-Krise und Bürokratie : Was den Händlern in der Bonner Innenstadt auf der Seele liegt

Typische Szene in der Innenstadt: Ein Textilgeschäft an der Sternstraße lockt mit üppigen Rabatten. Foto: Benjamin Westhoff

Interview Bonn Die Händler in der Bonner City wünschen sich in der Krise mehr Rückhalt der Stadtverwaltung und beklagen unerfüllbare Auflagen - etwa beim Blumenschmuck an Straßenlaternen.