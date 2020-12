Übersicht : Diese Corona-Schnelltestzentren gibt es in Bonn und der Region

Eine Mitarbeiterin hält im Corona-Testzentrum am Moritzplatz in Berlin einen positiven Coronatest. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis An diesem Freitag öffnet in Bonn das erste Corona-Schnelltestzentrum. Das Testergebnis soll innerhalb von 15 Minuten vorliegen. Wie die Tests ablaufen und wo es in Bonn und der Region weitere Testzentren gibt, erfahren Sie hier.

Das Verfahren ist simpel wie ein Schwangerschaftstest: Die Patientenprobe wird aufgetragen, der Teststreifen reagiert, das Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten vor. Selbstzahler können sich in verschiedenen Schnelltestzentren auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten für einen Corona-Schnelltest variieren. Sie liegen zwischen 29 und 49 Euro. Die Kosten werden nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen.

In den Schnelltest-Zentren werden sogenannte Covid-19-Antigentests angewendet. Die Tests weisen in der Regel eine klinischen Sensitivität von 98,5 Prozent auf. Antigen-Tests suchen in Abstrich-Proben nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. „Die Coronavirus-Labordiagnostik und Vor-Ort-Schnelltests sind getrennte Welten“, sagt der Vorsitzende des Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL), Andreas Bobrowski. Schnelltestes erkennen eine Infektion im Anfangsstadium und im späteren Verlauf nicht so gut. In der Phase, in der ein Patient besonders ansteckend ist, können die Schnelltests das Virus aber recht sicher erkennen.

Ist ein Schnelltest positiv, muss sich der Betroffene sofort in häusliche Quarantäne begeben. Das Testergebnis muss dann durch einen PCR-Test bestätigt werden. Das Gesundheitsamt wird automatisch über das positive Testergebnis benachrichtigt. Die Betreiber der Testzentren betonen, dass Menschen mit typischen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung sich vorher melden und nicht direkt ins Schnelltestzentrum fahren sollen.

Schnelltestzentren im Überblick

Brückenforum Bonn-Beuel

CoviMedical eröffnet mit dem Testzentrum im Brückenforum bereits seinen achten Schnelltest-Standort. Bis Weihnachten rechnen die Organisatoren mit etwa 1000 Kunden. Pro Stunde sind 24 Tests möglich. Vor Ort erfolgt ein Abstrich in Rache und Nase, 15 Minuten später wird das Testergebnis per E-Mail übermittelt.

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Kosten: 39 Euro

Zahlungsmöglichkeit: online über Sofortüberweisung, Paypal oder Kreditkarte.

Terminbuchung: können online vereinbart werden, Barcode wird im Anschluss an die Buchung generiert

Praxisklinik Bornheim

Wenn der Schnelltest positiv ausfällt, wird im Anschluss ein PCR-Abstrich-Test durchgeführt. Dieser Test kann ebenfalls auf dem Parkplatz der Praxisklinik in Bornheim durchgeführt werden.

Adresse: Servatiusweg 14, 53332 Bornheim

Kosten: 45 Euro

Termine: können online oder telefonisch unter 022 22 / 93 23 0 gebucht werden

Johanniter Regionalverband Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen

Vom 21. bis 23. Dezember ist auch in Sankt Augustin ein Drive-in Corona-Schnelltest möglich. Dieser findet auf dem Außengelände des Regionalverbands der Johanniter statt.Das Ergebnis wird binnen 30 Minuten per E-Mail mitgeteilt. Eine Terminvergabe ist vorab nötig.

Adresse: Einsteinstraße 13, 53757 Sankt Augustin

Kosten: 29 Euro, Barzahlung vor Ort

Öffnungszeiten: 21. bis 23. Dezember, 15 bis 20 Uhr

Terminbuchung: Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 14.30 Uhr; Freitag von 8.30 bis 13.30 Uhr unter 02241 / 2342381. Für die Terminvereinbarung ist auch das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs anzugeben, mit dem die Testpersonen erscheinen werden.

Köln-Altstadt

Nach Erhalt einer Email vom Testzentrum steht das Ergebnis 72 Stunden lang im angelegten Kundenkonto zur Verfügung. In seltenen Fällen kann es zu einem ungültigen Ergebnis kommen. In diesem Fall kontaktiert das Kölner Schnelltestzentrum den Betroffenen. Derjenige kann kostenfrei und kurzfristig einen neuen Corona-Antigen-Schnelltest durchführen.

Adresse: Lintgasse 14, 50667 Köln

Kosten: 38,90 Euro, Bezahlungen per PayPal, Sofortüberweisung und EC-Karten-Zahlung vor Ort.

Termine: können online vereinbart werden

Weitere Informationen zum Testablauf gibt es hier.

Köln-Gürzenich

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde eine mobile Teststelle in Gürzenich geschaffen. Dort werden ausschließlich Termine am 22., 23. und 24. Dezember vergeben.

Adresse: Martinstraße 29-37, 50667 Köln

Kosten: 38,90 Euro, Bezahlungen per PayPal, Sofortüberweisung und EC-Karten-Zahlung vor Ort.

Weitere Informationen zum Testablauf gibt es hier.

Köln Lanxess-Arena

Im Parkhaus (P3) der Lanxess-Arena in Köln kann durch ein Drive-in auch ohne Termin ein Corona-Schnelltest durchgeführt werden. Nach der Entnahme eines Rachenabstrichs, parkt derjenige für 15 Minuten auf einem markieren Parkplatz. Fällt das Testergebnis positiv aus, wird vor Ort ein PCR-Test gemacht. Dieser kostet 59 Euro. Schnelltests sind auch an Weihnachten möglich. Seit Montag haben sich bereits mehr als 2.000 Personen dort testen lassen.

Adresse: Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Kosten: 29 Euro, es wird gebeten, bargeldlos zu zahlen

Terminbuchung: ohne Termin

Öffnungszeiten: in der Regel: Montag bis Freitag: 7.30 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 8 bis 16 Uhr. Öffnungszeiten können an den Feiertagen abweichen.

Einzelne Ärzte in der Region bieten ebenfalls Corona-Schnelltests in ihren Praxen an. Auch dort ist eine vorherige Terminabsprache notwendig. Eine Übersicht: