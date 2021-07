Im Offenen Ganztag : Schüler können sich auch in den Ferien auf Corona testen

Zwei mal die Woche, auch in den Sommerferien: Kinder, die an Freizeitprogrammen ihrer Schule teilnehmen, sollen regelmäßig getestet werden. Foto: dpa/Michael Reichel

Bonn Bonner Träger von offenen Ganztagsschulen ärgern sich über eine späte Regelung in Sachen Corona-Tests für Kinder in den Sommerferien. Diese werden nun doch regelmäßig getestet, wenn sie an organisierten Programmen ihrer Schule teilnehmen.