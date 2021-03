Ein freier Test pro Woche : Kostenlose Schnelltests mit Startschwierigkeiten in Bonn

Bonn Bis Montagmittag tappten alle noch im Dunkeln. Inzwischen steht fest: Diese Woche können sich alle Bürger bei jedem Anbieter, der bisher Schnelltests durchgeführt hat, kostenlos auf Corona testen lassen – also auch in Apotheken und bei Ärzten.

Wer am Montag einen – wie von der Bundesregierung zugesagt – kostenlosen Corona-Schnelltest machen wollte, wurde zunächst enttäuscht: Am Vormittag mussten die Bürger dafür immer noch zahlen. Es herrschte vor allem Unklarheit über das Prozedere der Abrechnung. „Wir sind an allen Stellen dran, aber die Informationslage ist desolat“, schrieb der Betreiber des Testzentrums im Brückenforum per Mail dem GA. Auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte morgens in einem Radiointerview Bund und Land kritisiert, dass wie so oft Antworten auf große Fragen wie auch Detailregelungen fehlten. Beim Corona-Krisenmanagement gebe es „definitiv noch Luft nach oben“. Am Nachmittag wurde die Informationslage dann endlich klarer.