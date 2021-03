Medicare-Testzentren : Kostenlose Schnelltests ab Mittwoch in Bonn, Siegburg und Troisdorf

Bonn/Siegburg/Troisdorf Die Corona-Testzentren von Medicare in Bonn, Siegburg und Troisdorf bieten ab Mittwoch kostenlose Schnelltests für alle Bürger an. Jedem steht ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu.

In den Medicare Testzentren in Bonn, Siegburg und Troisdorf werden ab Mittwoch kostenlose Schnelltests angeboten. Wie der Betreiber, die Stay Safe GmbH, am Montag mitteilte, sei sie von den regionalen Gesundheitsämtern mit der Durchführung der kostenlosen Tests beauftragt worden. Die Möglichkeit für einen kostenlosen Test soll am Mittwochmorgen um 8 Uhr anlaufen.