RS-Virus, Grippe und Corona Lage in Kinderkliniken rund um Bonn ist angespannt

Viele kleine Kinder leiden am RS-Virus, Schulkinder haben Influenza und selbst Corona kann ein Problem sein: Immer mehr junge Patienten müssen ins Krankenhaus, doch es wird immer schwerer, ein freies Bett zu finden. „Wir entlassen möglichst früh am Tag, damit wir die Kapazitäten abschätzen können“, sagt Gerd Horneff, Ärztlicher Direktor der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin. Aktuell sei die Klinik aufnahmebereit. Da es jedoch viele Krankheitsfälle unter den Pflegern gebe, müsse sich die Klinikleitung mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst jeden Tag neu zur Lage austauschen. In der vergangenen Woche konnte die Klinik ein Kind, das aus einem anderen Krankenhaus verlegt werden sollte, selbst nicht übernehmen. Speziell für Infektionen hält die Asklepios-Klinik zwei Kinderstationen mit insgesamt 32 Betten bereit. „Bei Bedarf gibt es auch einen abtrennbaren Infektionsbereich auf einer anderen Station und natürlich drei Isolationszimmer auf der Intensivstation“, sagt Horneff.