Seit Aschermittwoch geht die Inzidenz hoch : Corona-Zahlen steigen in Bonn wieder an

Die Corona-Zahlen in Bonn steigen wieder. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn Der Anstieg der Inzidenz auch in Bonn könnte mit Karneval zusammenhängen: Seit Aschermittwoch schnellen die Zahlen wieder in die Höhe. Laut Stadt gibt es keine Engpässe in den Krankenhäusern.

Mit 1397,9 ist die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in Bonn am Montag gegenüber der Vorwoche deutlich in die Höhe geschossen. Am Freitag lag sie noch bei 1080,5. NRW-weit lag er am Montag bei 1132,6. In Bonn schnellte laut Meldeliste des Landeszentrums Gesundheit NRW (LGZ) vor allem die Inzidenz bei den 20- bis 39-Jährigen in die Höhe: Lag der Wert am 1. März noch bei rund 1200, so liegt er jetzt bei 2100.

Zum Vergleich: Bei den über 80-Jährigen hat die Inzidenz dagegen sogar leicht abgenommen und liegt jetzt bei gerade einmal 85. Für Experten aus dem Gesundheitswesen ein klares Indiz: Karneval hat wohl vor allem bei den Jüngeren eine deutliche Corona-Spur hinterlassen. Das merken aktuell so manche Arbeitgeber auch an einem höheren Krankenstand. So berichtet der Leiter einer Discounterfiliale dem GA, seine Kunden müssten anders als gewohnt längere Warteschlangen an den Kassen in Kauf nehmen, weil mehr Mitarbeiter als sonst wegen Corona ausgefallen seien.

Belegungszahlen unproblematisch

Arndt Hilse, Leiter der Karl-Simrock-Hauptschule in Endenich, muss aus Krankheitsgründen gleich auf elf von 42 Lehrkräften verzichten, allerdings seien nicht alle wegen Corona ausgefallen. Trotzdem: „Wir sind lange von Corona verschont geblieben, jetzt aber haben die Corona-Fälle an unserer Schule massiv zugenommen“, so Hilse. Vergangene Woche seien neun Schüler und drei Lehrkräfte positiv getestet worden. Auch er selbst war kürzlich an Covid 19 erkrankt. Trotz Auffrischungsimpfung habe es ihn auch ziemlich schwer erwischt gehabt.

Doch auch mit Blick auf die wieder steigenden Infektionszahlen gibt man sich beim Bonner Gesundheitsamt gelassen. „Es gibt in der Versorgung der Covid-Patientinnen und -Patienten weiterhin keine Engpässe, weder auf den Normal- noch auf den Intensivstationen“, teilt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann am Montag auf GA-Nachfrage mit. Wegen der weiterhin unproblematischen Belegungszahlen in den Krankenhäusern seien weitere Corona-Schutzmaßnahmen zurzeit aus Sicht des Gesundheitsamtes nicht erforderlich.

Personalengpässe in den Kliniken

Immerhin: In den Bonner Krankenhäusern spürt man ebenfalls den Anstieg der Corona-Fälle. „Im Bereich der Mitarbeitenden im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn hat die Zahl derer, die positiv getestet sind, in den letzten Tagen wieder leicht angezogen“, so Sprecherin Katharina Müller-Stromberg. Das habe zur Folge, dass einige Operationen im Petrus-Krankenhaus sowie im Haus Elisabeth aufgrund von temporären Personalengpässen für kurze Zeit verschoben werden müssten. 31 von 1110 Mitarbeitern seien zurzeit positiv getestet beziehungsweise in Quarantäne. Von den Patienten seien derzeit zwölf wegen Corona auf der Normal-Station isoliert, vier lägen auf der Intensivstation.