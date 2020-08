Sorge vor weiteren Restriktionen : Clubs in Bonn leiden unter den Corona-Beschränkungen

Bonn. Die Clubs in Bonn machen aktuell laufend Verlust. Die Corona-Beschränkungen machen den Betreibern schwer zu schaffen. Neue Pläne der Politik sorgen für noch größere Sorgen.

„Ein paar Schulen haben mich angeschrieben“, sagt Daniel Jakob, der Betreiber der „N8schicht“ an der Bornheimer Straße. Einige Abi-Abschlussfeiern werden in dem Club stattfinden. „Das ist ja auch der letzte Zeitpunkt, wo sich alle nochmal sehen können.“ Darüber hinaus sei es für den Club weiterhin schwierig. „Jeden Monat verliert man Geld“, so Jakob. „Mal weniger, mal mehr.“ Eine Diskothek für zehn Leute aufzumachen, lohne sich nicht.

Maximal 100 Personen im „Blow Up“

Das ist auch im Club „Blow Up“ an der Sterntorstraße so. „Wir haben Desinfektionsmittel auf den Toiletten, an der Theke und an der Eingangstür“, sagt Tobias Epping, einer der Pächter. „Und wir nehmen es fast noch etwas strenger, da unser Club nicht gerade ein Festsaal ist.“ So sollen im „Blow Up“ maximal 100 Personen gleichzeitig zugelassen werden. Vor Kurzem hat der Club auf Facebook öffentlich mit einer Geburtstagsfeier geworben. Jeder könne sich anmelden, per Telefon oder über Facebook. Name, Adresse und Telefonnummer, die für eine Rückverfolgung zwingend notwendig sind, sollten am Eingang notiert werden. „Da steht ein Türsteher, und nur Leute, die auf der Liste stehen, haben Zugang“, sagt Epping.