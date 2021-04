Stadt verschärft Corona-Maßnahmen : Land lehnt Antrag zur Notbetreuung in Bonner Kitas ab

Die Stadt Bonn will die Kitas auf Notbetreuung umstellen. Das Land erteilt den Plänen jedoch eine Absage. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie müssen Geschäfte in Bonn wieder schließen. Auch der Betrieb in Schulen und Kitas soll deutlich eingeschränkt werden. Das Land NRW lehnt eine Notbetreuung jedoch ab.

Die Stadt Bonn hat aufgrund des Anstiegs der Neuinfektionen und des Inzidenzwertes angekündigt, die Maßnahmen wieder verschärfen zu wollen. Wie Katja Dörner, Oberbürgermeisterin von Bonn, am Freitag ankündigte, wird die Stadt nun beim Land NRW beantragen, Schulen und Kitas schnellstmöglich wieder zu schließen. Es soll dann nur noch eine Notbetreuung geben für Kinder, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen sind. Für die Abschlussklassen aller weitergehenden Schulen und die Qualifikationsphasen der gymnasialen Oberstufe soll es keine Änderungen geben, der Präsenzunterricht somit weiter möglich sein. Allerdings werde die Maskenpflicht im Umfeld von Schulen verschärft. Diese Entscheidung muss aber noch mit dem Land abgestimmt werden.

Land will Antrag zu Kitas nicht stattgeben

Hinsichtlich des Antrags der Stadt, ab nächste Woche auch in den Kitas wieder auf Notbetrieb umzustellen und nur noch Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen zu betreuen, kündigte Familienminister Joachim Stamp dem GA auf Nachfrage an, dass sein Ministerium Alleingänge der Kommunen ablehnt und solchen Anträgen nicht stattgeben werde. Stamps Ministeriums hatte bereits in anderen Fällen gleichlautenden Anträgen eine Abfuhr erteilt. Er wolle nach wie vor am eingeschränkten Regelbetrieb festhalten, da die Notbetreuung, wie sie im Frühjahr 2020 galt, zu Neiddiskussionen unter den Eltern führe, sagte der Minister.

Beim eingeschränkten Regelbetrieb werden die Kinder zehn Stunden weniger als mit den Eltern vertraglich vereinbart und nur in festen Gruppen betreut. „Wenn Kommunen im Rahmen der Allgemeinverfügung aber an die Eltern appellieren wollen, die Kinder zu Hause zu lassen, werden wir den Städten mit erhöhten Infektionsgeschehen wie derzeit in Bonn dies auch ermöglichen. Wenn das Bundesinfektionsschutz etwas anderes vorschreibt, werden wir das natürlich umsetzen müssen“, sagte Stamp weiter.

Stamp: “Warten auf die Verabschiedung des Bundesinfektionsschutzgesetzes“

In einer offiziellen Pressemitteilung des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration von Freitagnachmittag heißt es dazu außerdem: Die Landesregierung werde keine Unruhe in die aktuelle Diskussion um weitere Schutzmaßnahmen bringen. „Wir warten auf die Verabschiedung des Bundesinfektionsschutzgesetzes in der kommenden Woche. Einer vorherigen Schließung von Kitas bei einer Inzidenz über 200 stimmen wir daher nicht zu. Es gilt landesweit der eingeschränkte Regelbetrieb mit einer Reduzierung von zehn Stunden, damit eine strikte Gruppentrennung möglich ist.“ Wenn in Kommunen im Wege einer Allgemeinverfügung ein Wechsel in den eingeschränkten Pandemiebetrieb umgesetzt werden soll, sei dies nach Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium möglich. Der eingeschränkte Pandemiebetrieb in den Kitas in NRW galt bis Mitte Februar. Er war mit dem dringenden Appell an die Eltern verbunden, ihre Kinder im Sinne der Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selber betreuen.

Geschäfte in Bonn müssen schließen

Die verschärften Maßnahmen der Stadt Bonn betreffen auch den Einzelhandel. So müssen die Geschäfte, die derzeit mit negativem Test betreten werden dürfen, für Kunden wieder schließen. Ab Montag soll dann nur noch die Möglichkeit des Click+Collect möglich sein, also Ware nur nach vorherigen Bestellungen rausgegeben werden dürfen. Supermärkte und Apotheken bleiben offen. Somit wird die Test-Option der Corona-Notbremse von der Stadt zurückgenommen.

Körpernahe Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. Davon ausgenommen sind medizinisch notwendige Leistungen, Friseurleistungen, Leistungen der nichtmedizinischen Fußpflege sowie der gewerbsmäßigen Personenbeförderung. Für den Frisörbesuch ist weiterhin ein bestätigter negativer Corona-Test notwendig.

Ab Mittwoch ist der Zugang zur Stadtverwaltung nur noch mit einem negativen Test möglich. Auch die Maskenpflicht rund um die Kirschblüte wurde bis Ende April verlängert.

„Es ist ein eklatanter Anstieg der Fälle in den letzten Tagen zu beobachten“, sagte Dörner. Die Stadt erwarte, dass der Inzidenzwert in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen wird und spricht wie auch in den vergangenen Tagen von einem „diffusen Infektionsgeschehen“. Dass der Wert über 200 steigen wird und damit vom Land neue Maßnahmen vorgegeben werden, sei für Dörner klar. Diesem Schritt wolle man nun zuvorkommen. „Ich bitte die Bonnerinnen und Bonner um Verständnis für diese erneute Verschärfung der Vorgaben, auch wenn mir klar ist, was das besonders für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie für den Einzelhandel bedeutet. Aber die Zahlen der Neuinfektionen steigen stark, und die Mutationen verbreiten sich vor allem im familiären Bereich sehr schnell“, so Dörner.