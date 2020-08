Petra-Kelly-Allee : Stadt Bonn nimmt zweites Corona-Testzentrum in Betrieb

Das Testzentrum der Stadt Bonn auf dem Parkplatz an der Petra-Kelly-Allee. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat am Montag das zweite Corona-Testzentrum in Betrieb genommen. An die Petra-Kelly-Allee kamen am Vormittag bereits 65 Testpersonen.

Schon seit dem Morgen herrscht reger Betrieb am zweiten Testzentrum der Stadt Bonn. Auf dem Parkplatz an der Petra-Kelly-Allee hat das Gesundheitsamt mit Hilfe der Feuerwehr zwei Zelte aufgebaut, quasi als Drive-In, in die die Testpersonen mit dem Auto vorfahren können. 65 haben diesen kostenlosen Service bis zum Montagmittag bereits in Anspruch genommen.

Mit diesem Zentrum will die Stadt Bonn die Warteliste der Kontaktpersonen erster Kategorie, die ohne Symptome sind, abarbeiten, erklärte Oberbürgermeister Ashok Sridharan vor Ort. Die Zelte würden in den nächsten Tagen durch Container ersetzt.

Vize-Gesundheitsamtschefin Susanne Engels sprach von 300 Wartenden. Es handelt sich um Personen, die mit positiv auf Corona getesteten Personen unmittelbar und ohne Schutzmasken Kontakt hatten. Sie werden vom Gesundheitsamt angerufen und erhalten zeitnah einen Termin. Auch kann das Gesundheitsamt über die Corona-Hotline (0228/775351 und 0228/775352) angerufen werden.