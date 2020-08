Erzieherin positiv getestet : Corona-Fall in größter städtischer Kita in Bonn

Symbolbild Foto: dpa/Caroline Seidel

Bonn In Bonns größter städtischer Kindertagesstätte, dem Montessori-Kinderhaus im Gustav-Heinemann-Haus in Bonn-Tannenbusch, ist eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betreut werden dort 166 Kinder.



Bei einem Corona-Test einer Erzieherin des Montessori-Kinderhauses im Gustav-Heinemann-Haus in Bonn-Tannenbusch ist ein positives Ergebnis herausgekommen. Das teilte die Stadt Bonn am Mittwoch mit. Die Frau zeigte keine Symptome, wurde aber getestet, da in ihrem privaten Umfeld eine Person Symptome hatte. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nur ein Teil der Kinder und Mitarbeiter möglicherweise betroffen. Abstriche sind bereits für Donnerstag vorgesehen“, so die Stadt.

In zwei Häusern und aufgeteilt in 18 Gruppen werden im Montessori-Kinderhaus 166 Kinder betreut. 50 Fachkräfte arbeiten in der Einrichtung. Die Kontaktermittlungen des Gesundheitsamtes laufen.

Mehr Busse für Schülerverkehr

Außerdem teilte die Stadt am Mittwoch mit, dass für den Schülerverkehr zusätzliche Busfahrten ermöglicht wurden, um volle Busse und Bahnen zu entlasten. So werden an Schultagen morgens neun und nachmittags fünf zusätzliche Fahrten angeboten. Das Angebot laufe zunächst bis zu den Herbstferien.

In Bonn sind aktuell 52 Menschen an Covid-19 erkrankt, acht mehr als noch am Vortag.

(ga)