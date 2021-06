Der Fall Eric X. : Bei "Akte Rheinland" geht es um die Vergewaltigung in der Siegaue

Bonn Am Donnerstag, 3. Juni, erscheint eine neue Episode des Crime-Podcasts "Akte Rheinland" mit Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Es geht um den Fall des "Siegauen-Vergewaltigers" Eric X., der jüngst noch einmal wegen eines anderen Verbrechens vor Gericht stand.

In der Nacht auf den 2. April 2017 ereignete sich in der Bonner Siegaue ein Verbrechen, das nicht nur die Region erschütterte, sondern aufgrund seiner Brutalität in ganz Deutschland für Entsetzen sorgte: Eine junge Camperin und ihr Freund wurden von einem Unbekannten überfallen, der ein langes Messer bei sich trug. Er vergewaltigte die 23-jährige Frau im Beisein ihres 26-jährigen Freundes und raubte die beiden anschließend aus. In der neuen Episode des GA-Crime-Podcasts "Akte Rheinland", die am Donnerstag erscheint, geht es um die Vergewaltigung in der Siegaue und ihre Folgen. Andreas Dyck und Anna Maria Beekes sprechen mit GA-Volontär Fabian Schäfer über den Fall.