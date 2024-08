Natascha Haitz vom CrossFit in Bonn „Bei Umzügen werde ich immer gefragt, ob ich helfen kann“

In einer großen Halle in industrieller Ästhetik surren Maschinen, wie man sie auch aus Fitnessstudios kennt. Lautes Scheppern von Langhanteln aus verschiedenen Ecken, manch einer schnauft, andere wirken voll konzentriert. Von Jung bis Alt sind alle Altersgruppen beim CrossFit in der Bunsenstraße in Bonn vertreten. In der Nähe eines Mannes, der nun seit gefühlt 20 Minuten ohne Pause mehrere Tonnen Gewicht, wohlgemerkt in der Summe, am Skitrainer bewegt hat, befindet sich die 32-jährige Natascha Haitz. Eine 130 Kilogramm schwere Langhantel hebt Natascha breitbeinig und mit festem Griff bis zur Hüfthöhe, hält die Position für eine Weile und dann wieder zurück zum Boden. Diese Übung nennt sich Deadlift oder auch Kreuzheben.