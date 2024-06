Demozug und Kundgebung Alle Informationen zum CSD in Bonn

Bonn · Am 13. Juli findet der CSD in Bonn wieder mit einem Demonstrationszug und anschließender Kundgebung statt. Knapp drei Wochen später, am 3. August, feiert r(h)einqueer ihr Sommerfest „Beethovens Bunte“ auf dem Münsterplatz. Alle Informationen im Überblick.

26.06.2024 , 20:44 Uhr

Die CSD-Kundgebung findet im Anschluss an den Demozug wieder auf dem Münsterplatz statt. (Archivbild)





Von Jasmin Kaub