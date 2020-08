Konzert mit starken Grooves : Culcha Candela feiern mit rund 1700 Fans im Kulturgarten

Bonn Party bis zum Abwinken: Culcha Candela haben am Sonntagabend mit rund 1700 Fans im Kulturgarten gefeiert. Starke Grooves und eine gut aufgelegte Band sorgten für beste Unterhaltung.

Dabei vermag die Band mehr, wie sie in der Vergangenheit schon mit „Schöne Neue Welt“ oder „Una Cosa“ bewiesen haben – und gerade angesichts ihrer vehementen (und mitunter missglückten) Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung, die in der Tat unzählige Kreative in ihrer Existenz bedroht, hätten Mateo, Johnny Strange, Don Cali und Chino ruhig etwas mehr Haltung zeigen können. Wohlgemerkt ohne dabei auf das Feuer und die Grooves verzichten zu müssen. Spaß machte das Konzert aber dennoch. Und das ist in diesen Zeiten auch viel wert.