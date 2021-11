Mehr Platz für künftige Prozesse : Cum-Ex-Skandal: Land mietet Büros für Bonner Richter

Bonn Alle Angeklagten beim milliardenschweren Steuerbetrug mit Aktiendeals sollen sich in Bonn verantworten. Dafür werden zehn Wirtschaftsstrafkammern eingerichtet und Büros an der Rabinstraße gemietet. Auch ein Neubau ist geplant.

Hintergrund ist die Entscheidung, künftige Cum-Ex-Verfahren in Bonn zu bündeln. Zwei dieser Prozesse sind bereits am Landgericht gelaufen. Es geht dabei um großangelegte Betrügereien mit ungerechtfertigten Steuererstattungen bei Aktienverkäufen, in die etliche deutsche Banken verwickelt gewesen sein sollen.

Für die kommenden Verfahren gegen Beteiligte an diesem System soll die Zahl der Bonner Wirtschaftsstrafkammern von vier auf zehn aufgestockt werden, erklärte Landgerichtssprecherin Saskia Wielpütz am Montag. Für die zehn Kammern seien 30 Planstellen für Richter plus weitere Stellen für Wachtmeister und Geschäftsstellenmitarbeiter bereits eingeplant. „Das Landgericht Bonn wird in der Lage sein, eine dreistellige Zahl an Verfahren in diesen Kammern zu bearbeiten“, kündigte Wielpütz an. Die Räume an der Rabinstraße sollen ab dem Frühjahr genutzt werden.