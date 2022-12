Alabasteraltäre im Bonner Münster in neuem Glanz : Da strahlt das Kind in der Krippe

Reinigung des Alabasters am Stadtpatronealtar des Münsters: Christina Verbeek demonstriert den zur Reinigung genutzten Laser. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein Laser lässt den Alabasteraltar mit der Geburt Christi im Bonner Münster wieder wie neu erscheinen. So entfaltet sich aufs Neue eine Pracht, die unter Staub und Ruß von Jahrhunderten verborgen war.

Aufregung im Stall, Ochs und Esel sind nervös, viele Blicke richten sich auf den kleinen Jesus in der Krippe. Von einem Stall im engeren Sinn kann man gar nicht sprechen: Es ist ein antiker Tempel mit wuchtigen Marmorsäulen, deren Maserung der Bildhauer als Relief im Alabaster wiedergibt. Wie er ohnehin bei seinem sogenannten Krippenaltar im Bonner Münster größten Wert auf alle stofflichen Details legte, ähnlich wie es die flämischen Maler des 16. Jahrhunderts taten: Wie schön das Gewand und der Schleier der Maria fließen, wie akkurat der etwas gröbere Mantel des Josef gearbeitet ist oder die Bärte und Haare der Hirten, das Fell des Schafes, das der eine auf den Schultern trägt. Oder wie exakt die Rüstung des im Vordergrund knienden Mannes wiedergegeben ist, deren metallische Materialität im Kontrast zum kunstvoll gefalteten Stoff der Halskrause steht.

Bei dem Knienden handelt es sich um Damian von der Leyen, der den Altar von 1622 stiftete und sich vom Kölner Bildhauer, von dem nur die Initialen HK bekannt sind, an prominenter Stelle verewigen ließ. In der Schrift unter dem Altar wird ein Friederici von den Leyen in Adendorf erwähnt.

Viel Geld und eine ausgeklügelte Technik

Wappen der Vorfahren finden sich in der oberen Zone des Altars, flankiert von den Stiftspatronen des Bonner Münsters, Helena und Cassius. In der Mitte sieht man den heiligen Urban, dem der ganze Altar geweiht ist. Der heilige Urban von Langres war im 4. Jahrhundert Bischof von Langres und Autun. Urban war Patron der Winzer – das Bonner Stift hatte umfangreichen Weinbergebesitz an der Ahr. Ganz oben erkennen wir eine wunderbar pralle Weinrebe, die kunstvoll aus Alabaster gearbeitet ist.

Dass wir das heute sehen, ist viel Geld und einer ausgeklügelten Technik zu verdanken. Denn noch vor kurzer Zeit waren alle sieben barocken Alabasteraltäre – ein einzigartiges Ensemble – kaum als Solche zu erkennen. Der Staub und Ruß von Jahrhunderten hatte das strahlende Material des cremig-weißen Alabasters und alle Feinheiten in eine dunkle, graue, stumpfe Masse verwandelt. Stadtdechant Wolfgang Picken erinnert sich daran, wie er in den späten 1980er Jahren als Student das Münster besuchte und nicht glauben wollte, dass die Skulpturen aus Alabaster seien: „Das sah so grau in grau wie Marmormasse aus“, erinnert er sich. Es sei zu Tränen gerührt gewesen, als er die frisch restaurierten Alabasterskulpturen sah, kolportiert das Portal „domradio.de“: „Jetzt sehen sie plötzlich wieder dieses marmorierte, fluoreszierende, helle Alabaster.“

Alabaster ist schwer zu reinigen

In einem „Rheinreise“ überschriebenen Bericht von 1841 lesen wir unter dem Stichwort Bonner Münster: „Mehrere sauber barocke Altäre, zum Theil mit Sculpturen. So, in sehr sauberer manierirter Weise, eine Taufe Christi in Alabaster (...) So an einem südlichen Schiffpfeiler ein Altar, von J. 1622, Alabaster mit der zierlich manierirten Geburt Chriti und (wie auch jene andere) mit dekorativen Figuren.“

Foto: Benjamin Westhoff Feinste Details der Darstellung der der Geburt Christi im barocken Alabasteraltar von 1622 im Bonner Münster werden wieder sichtbar. zurück

weiter