Denkmalgeschütztes Hallendach : Dachsanierung des Bonner Hauptbahnhofs geht auf die Zielgerade

Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Deutsche Bahn hat am Samstag mit dem letzten Bauabschnitt zur Sanierung des denkmalgeschützten Hallendachs am Hauptbahnhof-Gebäudes in Bonn begonnen. Bis zum Ende des Jahres will man mit den Arbeiten fertig sein.

Am Samstagnachmittag war noch einmal echte Maßarbeit gefragt: Mit der letzten Verschiebung der Montagebühne hat im Hauptbahnhof die siebte und letzte letzte Phase der Hallendachsanierung begonnen. Bis zum Ende des Jahres will die Bahn mit der Restaurierung des historischen Dachs des markanten Gebäudes aus dem Dreikaiserjahr 1888 fertig sein. Drei Jahre wird sie dann an der geschwungenen Konstruktion über den Gleisen gearbeitet haben.

Insgesamt umfasst die Modernisierung der denkmalgeschützten historischen Bahnsteigüberdachung nach Auskunft der DB eine Fläche von rund 5500 Quadratmetern.

In sieben einzelnen Bauabschnitten wird das komplette Dach seit Sommer 2017 vollständig modernisiert. Jeder Bauabschnitt folgt dabei einem festen Schema: Zunächst müssen die einzelnen Dachelemente demontiert werden. Anschließend werden diese Teile genau unter die Lupe genommen und restauriert. Diese Arbeit findet in einem Werk in Dortmund statt.

Nach Aufbereitung und Austausch der einzelnen Dachkonstruktionsteile und Dachgussstützen werden diese dann wieder vor Ort in Bonn eingebaut. Die Installateure arbeiten auf einer großen Montagebühne in der Gleishalle.

Gesamtprojektleiter und Bauherrenvertreter der DB Pierre Kreuz vor dem noch zu bearbeitenden Bauabschnitt 7. Foto: Matthias Kehrein

Seit Beginn der Sanierung ist diese Bühne immer weiter Richtung Norden „gewandert“, sobald ein Abschnitt abgeschlossen war. Auf manchen Fahrgast hatte das aufwendige Prozedere hingegen eine unerwünschte Nebenwirkung: Vielfach wurde angesichts der langen Sperrung von Bahnsteig 1 der Eindruck geäußert, dass sich auf der Baustelle nichts bewege. Nur Stück für Stück schälte sich das "neue" Dach von Süden her aus dem Gerüst.

Eigentlich wollte die DB mit dem Projekt, dessen Finanzierung sich DB, der Nahverkehrsverband Rheinland und der Bund teilen, bereits Ende 2019 fertig sein. Die Verzögerungen hingen nicht nur mit der teils schlechten Bausubstanz zusammen, sondern auch mit zusätzlichen Wünschen wie neuen Rolltreppen. Ursprünglich sollte die Sanierung 13 Millionen Euro kosten. Laut Deutscher Bahn liegen die Baukosten für die Modernisierung derzeit bei mehr als 30 Millionen Euro.