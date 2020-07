Feuer in Bonn-Tannenbusch : Dachstuhl über dem Restaurant Bacco gerät in Brand

Update Bonn In Flammen stand der Dachstuhl eines zweieinhalb geschossiges Mehrfamilienhauses an der Oppelner Straße am Freitagvormittag. Die Bewohner konnten sich auf die Straße retten.



Weil die Gefahrenlage zunächst unklar war – in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich eine Tankstelle – rückte die Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und rund 50 Mann an. Die Polizei sperrte weiträumig, so dass sich über einige Stunden immer wieder Staus auch Richtung Berta-Lungstras-Straße bildeten. „Die Gefahr war schnell gebannt“, berichtete Feuerwehrsprecher Heiko Basten vor Ort.

Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauern an. Das Dach wird über zwei Drehleitern abgedeckt. Bedingt durch die hohen Außentemperaturen sind die Arbeiten sehr personalintensiv. Aktuell befinden sich ca. 45 Kräfte an der Einsatzstelle.

Das Feuer war offensichtlich im Dachstuhl ausgebrochen und drohte auf die darunterliegenden Wohnung überzugreifen. Die Bewohner hatten den Alarm ausgelöst und sich auf die Straße geflüchtet. „Als erstes kontrollieren wir, ob sich noch jemand im Haus befindet. Das war nicht der Fall. Die sechs beim Brandausbruch anwesenden Personen hatten das Haus verlassen“, berichtete Feuerwehrsprecher Heiko Basten vor Ort. Das Restaurant im Erdgeschoss öffnet erst abends. Die Sorge von Anwohnern, dass durch das Feuer auch Gefahr von der benachbarten Tankstelle ausgehen könnte, entkräftete Basten entschieden. „Dass Tankstellen explodieren, gibt es nur in amerikanischen Spielfilmen. Diese Bedrohung bestand wegen der Entfernung zu keinem Zeitpunkt. “

Über zwei Drehleitern verschafften sich die Wehrleute die Position, das Dach von außen zu löschen. Zu dem Zeitpunkt war die Dachkonstruktion bereits stellenweise eingebrochen. Einige Mühe hatten die Einsatzkräfte, die Glutnester zu löschen, die immer wieder aufglommen. Zur Brandursache könne er nichts sagen, so Basten. „Das zu klären, ist Sache der Polizei, wenn das Haus wieder zugänglich ist.“ Die beiden Wohnungen sind bis auf weiteres nicht zugänglich. Ein Fachmann muss zudem die Statik des Gebäudes prüfen. Welche Schäden durch Löschwasser entstanden sind, konnte noch nicht festgestellt werden.

