Feuer in Bonn-Tannenbusch : Dachstuhl über dem Restaurant Bacco hat gebrannt

Update Bonn Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Oppelner Straße hat am Freitag gebrannt. Im Erdgeschoss befindet sich das Restaurant Bacco. Die Bewohner konnten sich auf die Straße retten. Eine Frau wurde im Rettungswagen behandelt.

In hellen Flammen stand der Dachstuhl eines zweieinhalb-geschossigen Mehrfamilienhauses an der Oppelner Straße am Freitagvormittag. Der Alarm ging um 10.10 Uhr bei der Bonner Berufsfeuerwehr ein. Weil die Gefahrenlage zunächst unklar war – in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich eine Tankstelle – rückte die Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und rund 65 Kräften an. Die Polizei sperrte weiträumig ab, so dass sich über einige Stunden immer wieder Staus aus Richtung Berta-Lungstras-Straße bildeten.