Neuwahl : Daniel Rutte wird neuer Chef der Bonner Grünen-Ratsfraktion

Bonn Der Kessenicher Ratsherr Daniel Rutte ist neuer Vorsitzender der Grünen-Ratsfraktion. Er folgt auf den Bonner Landtagsabgeordneten Tim Achtermeyer, der den Vorsitz wegen seiner neuen politischen Aufgabe im Land niedergelegt hat.

Rutte arbeitet als Geowissenschaftler an der Universität Bonn und lebt mit seiner Familie in Kessenich. „Dass mir meine Ratsfraktion jetzt, knapp zwei Jahre in die Ratsperiode hinein, das Vertrauen ausspricht und mich zu ihrem Fraktionsvorsitzenden wählt, macht mich sehr stolz, denn ich empfinde es als Auszeichnung für mein bisheriges Engagement“, kommentiert er seine Wahl in der digitalen Sitzung der Grünen-Ratsfraktion am Montagabend auf Facebook.