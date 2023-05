Jesuit spricht an Bonner Uni über Missbrauch „Dann ist die Falle zugeschnappt“

Vor den Gefahren geistlichen Missbrauchs auch in der Katholischen Kirche hat in der Universität Bonn der bekannte Berliner Jesuitenpater Klaus Mertes gewarnt. Auf Einladung der Katholischen Fakultät sprach der 68-Jährige am Montagabend im Rahmen der zweiten Fritz-Tillmann-Lecture im Hörsaal eins zum Thema „Schreckliche Verwechslungen. Über den Missbrauch geistlicher Autorität“. Der geschehe, wenn ein geistlicher Lehrer seine Rolle verwechsele, also zulasse, selbst erhöht zu werden, anstatt das asymmetrische Gefälle zum geistlichen Schüler aufzulösen, machte Mertes an biblischen Beispielen klar. „Die Verantwortung dafür liegt dabei nur beim Lehrenden. Dann ist die Falle zugeschnappt.“ Und zwar sowohl in Zweierbeziehungen als auch in kirchlichen Gemeinschaften.