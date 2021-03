GA-Telefonaktion zum Thema Darmkrebs : Die Vorsorge ernst nehmen

Bonn Wie stehen die Heilungschancen bei Darmkrebs, wie kann man vorsorgen? Bei einer GA-Telefonaktion am Mittwoch geht es um alle Fragen zum Thema. Experten geben Antworten.

Jedes Jahr erkranken bundesweit mehr als 58 000 Menschen an Darmkrebs. Ein Tumor kann sich über Jahre aus anfangs gutartigen Schleimhautvorwölbungen (Polypen) im Dickdarm entwickeln. Symptome sind auffällig veränderte Stuhlgewohnheiten sowie Blut am oder im Stuhl. Doch was bedeutet die Diagnose für die Betroffenen? Wie stehen die Heilungschancen und wie können Ärzte auch Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium helfen? Wie sieht der Alltag mit einem künstlichen Darmausgang aus? Und welche Rolle spielen Darmspiegelungen zur Vorsorge? Dies sind einige der Fragen, die Leser bei der GA-Telefonaktion zum Thema Darmkrebs am Mittwoch, 10. März, von 18 bis 20 Uhr an vier Experten stellen können.