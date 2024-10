Konstruktiver Journalismus Darum lohnt sich ein Besuch des b-future-Festivals in Bonn

Info

Bei der öffentlichen Veranstaltung auf dem Münsterplatz ist am Samstag auch der Bonner General-Anzeiger vertreten. von 11 bis 18 Uhr ist der Stand zwischen Münster und dem Modehaus Sinn besetzt, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, Fragen zu beantworten und Anregungen entgegen zu nehmen.

Datenjournalistin Isabel Lerch spricht von 11.30 bis 12 Uhr beim Stand der Friedrich-Ebert-Stiftung darüber, wie sich Fake News erkennen lassen. Im Podcast House stellen Bianca Kriel und Anja Dilk das Good Impact Magazin von 12 bis 12.45 Uhr vor, ein Wirtschaftsmagazin, das sich auf nachhaltiges und ökologisches Wirtschaften spezialisiert hat. Zur selben Zeit findet im lila Zelt eine Diskussion über die Bedeutung von Printzeitungen statt unter anderem mit Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, und der stellvertretenden dpa-Chefredakteurin Astrid Maier und Peter Lindner Projektleiter vom Bonn Institute.

Von 13 bis 15 lädt die Bundeszentrale für politische Bildung dazu ein, mit sechs Auslandskorrespondenten über den Mediendiskurs in Deutschland zu sprechen (im Thalia am Markt). Am Nachmittag diskutieren der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanel Liminski, die Geschäftsführerin des Bonn Institute, Ellen Heinrichs, GA-Chefredakteur Helge Matthiesen, SWR-Redaktionsleiterin Özge M. Kabukçu und die Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung Elisabeth Niejahr darüber, wer den gesellschaftlichen Dialog in Krisenzeiten bestimmt. Von 16 bis 16.45 Uhr im lila Zelt am Münsterplatz.

Die Themen Fake News, Mobbing und Gewalt, Künstliche Intelligenz und Ethik werden an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten erörtert. Das komplette Programmheft gibt es in Papierform beim Festival mit Lageplan oder im Internet auf der Seite www.b-future.org. kph