Premiere im Karneval 2025 Darum ziehen die Wiesse Müüs mit ihrer Prunksitzung ins Kameha

Was Guido Cantz wohl zum Kameha Dome sagen wird? Um Kommentare zu Saal und Publikum ist der Kölner Karnevalsredner nie verlegen. Mit anderen Karnevalsgrößen wie Bläck Fööss, Stattgarde Colonia Ahoj und Domstürmern ist Cantz am Samstag, 1. Februar, an einer Premiere beteiligt: Die Bonner Karnevalsgesellschaft Wiesse Müüs geht neue Wege und lädt als erste Gesellschaft zur Prunksitzung ins Hotel Kameha Grand am Bonner Bogen ein. Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen.