Maß nehmen am Remigiusplatz Das ändert sich bei den Geschäften in der Bonner Innenstadt

Es tut sich was in den lange verwaisten Ladenlokalen an der Ecke Markt/Am Hof und am Remigiusplatz. Dort sind interessante Neueröffnungen geplant. Ebenso sind einige Neuerungen aus der Sternstraße zu vermelden. Allerdings steigt auch der Leerstand in der Bonner City sichtbar weiter an.